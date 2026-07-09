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Минус один самолет и 1 310 оккупантов: потери России на 9 июля

София Рожик
Потери России по состоянию на 9 июля
Потери России / Фото Getty Images

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 310 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 414 820 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 9 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 414 820 (+1 310) человек;
  • танков – 12 107 (+7);
  • боевых бронированных машин – 24 906 (+3);
  • артиллерийских систем – 45 628 (+59);
  • РСЗО – 1 922 (+4);
  • средств ПВО – 1 479 (+1);
  • самолетов – 437 (+1);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 763 (+1 843);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 857 (+4);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 117 910 (+363);
  • специальной техники – 4 402 (+4);
  • крылатых ракет – 4 887 (+0).

Потери России

Потери россиян по состоянию на 6 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, что 8 июля "Мадяр" поразил результатами работы СБС за ночь. В России минус девять танкеров в Азовском море.

А в целом за 72 часа украинские бойцы поразили в общей сложности 21 вражеское судно теневого флота страны-агрессора, а также 1 сухогруз и 1 паром в Керчи.