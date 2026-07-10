Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що, крім цього, тепер країну-агресорку вже витісняють зі світового ринку нафти й інші країни. Це для окупантів є жахливою новиною.

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Яку нову проблему створила Україна для Кремля?

За словами політтехнолога, в України справді з'явились технічні можливості атакувати російський тіньовий флот. Ба більше, російська нафта зараз фактично непотрібна (після того, як зняли санкції з Ірану).

Відбувається те, у що росіяни не вірили. Вони справді думали, що Росію не можна виключити зі світової економіки. А виявляється, що це можливо,

– наголосив він.

Зауважте! Раніше Загородній також додав, що коли іранська нафта почала з'являтися на ринку, того ж дня почався обвал російського фондового ринку.

Крім того, тепер через дефіцит пального Росія змушена імпортувати нафту з Індії. Однак цікаво, що ці нафтопродукти виробляються з російською нафтою і для цього Росія дає знижки, а водночас індуси купують цю нафту за рупії, а продають за долари.

Загородній про нові проблеми для Росії: дивіться відео