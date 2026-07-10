Про це повідомляє Міністерство оборони України.

До теми Удари СБУ по тіньовому флоту Росії посилюють позиції України на міжнародній арені, – експерт

Що розповіли у Міноборони про втрати ворога у флоті?

У міністерстві зазначили, що лише за останні 4 доби було уражено 36 ворожих суден.

"Це все робота "птахів" Сил безпілотних систем та Служби безпеки України", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що під роздачу потрапили і танкери тіньового флоту Росії, і морські суховантажі, і паром з буксиром. Всі вони намагалися доставити бензин до Криму.



Які втрати у флоті в росіян за останні дні / Інфографіка Міністерства оборони України

Але мусимо попередити кримчан – бензину не буде, можете не чекати. Гра тільки починається,

– зауважили у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, 9 липня СБУ повідомила, що морський дрон Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до складу тіньового флоту Росії. Судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у винятковій економічній зоні України.