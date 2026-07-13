Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді похвалився успіхами операції "Молочка".
Що відомо про удари України по російських кораблях в Азовському морі?
Уночі 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира.
Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобам.
За словами майора, операція "Молочка" триватиме, допоки усі судна російського тіньового флоту не будуть знищені в Азовському морі.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
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Також "Мадяр" повідомив про наслідки операції "Кримський рубильник off", проведної 12 – 13 липня.
У Криму та на решті окупованих територій було атаковано 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності і стратегічний вузол енергомосту "Кубань – Крим". Це вже друга атака на нього за останні 48 годин.
Окрім того, знищено 4 елементи ППО:
- пускову установку С-400 "Тріумф";
- ЗРК "Тор";
- 2 комплекси РЛС.
За минулу добу "Птахи Мадяра" у тактичній глибині всього фронту відпрацювали по 1725 цілях.