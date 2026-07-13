Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді похвалився успіхами операції "Молочка".

Що відомо про удари України по російських кораблях в Азовському морі?

Уночі 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира.

Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобам.

За словами майора, операція "Молочка" триватиме, допоки усі судна російського тіньового флоту не будуть знищені в Азовському морі.

Хронологія ударів по суднах Росії за 8 діб: дивіться відео

Також "Мадяр" повідомив про наслідки операції "Кримський рубильник off", проведної 12 – 13 липня.

У Криму та на решті окупованих територій було атаковано 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності і стратегічний вузол енергомосту "Кубань – Крим". Це вже друга атака на нього за останні 48 годин.

Окрім того, знищено 4 елементи ППО:

пускову установку С-400 "Тріумф";

ЗРК "Тор";

2 комплекси РЛС.

За минулу добу "Птахи Мадяра" у тактичній глибині всього фронту відпрацювали по 1725 цілях.