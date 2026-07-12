Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Що відомо про скорочення російських кораблів в Азовському морі?

За інформацією аналітиків, станом на 30 червня в Азовському морі було зафіксовано 267 суден з увімкненими транспондерами автоматичної ідентифікаційної системи (AIS). Уже 11 липня їхня кількість скоротилася до 120, що свідчить про можливе зменшення судноплавної активності приблизно на 55%.

Якщо наприкінці червня судна з активними AIS перебували майже по всій акваторії Азовського моря, уздовж узбережжя Росії та тимчасово окупованих територій України, то 11 липня більшість із них була зосереджена поблизу портів, узбережжя та в районі Таганрозької затоки.

Водночас в ISW наголошують, що дані AIS не відображають точну кількість суден. Транспондери можуть вимикатися, блокуватися або передавати хибні координати, через що сигнали іноді фіксуються навіть на суші. Тому наведені цифри демонструють кількість активних сигналів, а не фактичну кількість кораблів.

Крім того, Росія тимчасово зупинила судноплавство Донсько-Азовським каналом і припинила приймати заявки на прохід через Керченську протоку. За даними Reuters, це сталося після українських ударів по російських суднах. Обмеження можуть вплинути на експорт російської пшениці, адже через Азовське море проходить до 25% її поставок. На тлі цих новин ціни на пшеницю на біржі Euronext зросли майже на 4%.

Нагадаємо, 11 липня та в ніч на 12 липня Сили оборони України завдали ударів по 10 російських танкерах і чотирьох поромах в акваторії Азовського моря. За даними військових, танкери використовувалися для транспортування російської нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечували військову логістику та перевезення вантажів для армії Росії. Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що лише за останній тиждень українські захисники уразили 90 одиниць російського "тіньового" флоту.

Варто зазначити, що після успішних ударів українських дронів росіяни почали ховати танкери "тіньового флоту" в руслі річки Дон. За даними InformNapalm, таким чином окупанти намагаються захистити судна від атак Сил оборони. Водночас аналітики зазначають, що скупчення танкерів у вузькому руслі може стати пасткою, адже у разі нових ударів пошкоджені судна здатні заблокувати прохід іншим кораблям.