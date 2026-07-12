Про це повідомили в InformNapalm.

Як росіяни почали ховати свої кораблі?

Після серії ударів Сил безпілотних систем ЗСУ по суднах російського тіньового флоту окупанти, ймовірно, змінили тактику.

За даними аналітиків, частину невеликих нафтових танкерів почали розміщувати в руслі річки Дон. Зокрема, йдеться про танкер Midel – невелике російське нафтоналивне судно завдовжки 62 метри.



Окупанти ховають кораблі від БпЛА / Скриншот карти

Воно виконує рейси в акваторії Азовського моря. Аналітики припускають, що таким чином росіяни намагаються убезпечити свої судна від українських ударів.

Водночас таке розташування може мати й зворотний ефект. У разі нових атак безпілотників скупчення танкерів у вузькому руслі річки може перетворитися на пастку.

У розвідці зазначили, що пошкоджені або затоплені судна здатні заблокувати прохід іншим кораблям і створити додаткові проблеми для самих окупантів.

Ця схованка може швидко перетворитись на їхню ж пастку, де по-класиці ці "танкерні колони" можуть спалити та заблокувати, мов російські танкові колони, які горіли на початку повномасштабного вторгнення на автотрасах,

– зазначили аналітики.

До уваги, у ніч проти 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 28 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Загалом за шість діб, із 6 до 11 липня, було уражено 76 цілей.

Сили оборони в Азовському морі завдали ударів по 28 суднах російського флоту, серед яких 21 танкер, чотири буксири, два суховантажі та одне спеціалізоване судно.Загалом було зафіксовано 73 влучання.

Крім того, цієї ночі українські військові завдали ударів по 53 законних військових цілях у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій. Серед них – об'єкти флоту та енергетичної інфраструктури ворога.