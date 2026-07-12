Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны.

Что известно о сокращении числа российских кораблей в Азовском море?

По информации аналитиков, по состоянию на 30 июня в Азовском море было зафиксировано 267 судов с включенными транспондерами автоматической идентификационной системы (AIS). Уже 11 июля их количество сократилось до 120, что свидетельствует о возможном снижении судоходной активности примерно на 55%.

Если в конце июня суда с активными AIS находились почти по всей акватории Азовского моря, вдоль побережья России и временно оккупированных территорий Украины, то 11 июля большинство из них было сосредоточено вблизи портов, побережья и в районе Таганрогского залива.

В то же время в ISW отмечают, что данные AIS не отражают точное количество судов. Транспондеры могут отключаться, блокироваться или передавать ложные координаты, из-за чего сигналы иногда фиксируются даже на суше. Поэтому приведенные цифры отражают количество активных сигналов, а не фактическое количество судов.

Кроме того, Россия временно приостановила судоходство по Донско-Азовскому каналу и прекратила принимать заявки на проход через Керченский пролив. По данным Reuters, это произошло после украинских ударов по российским судам. Ограничения могут повлиять на экспорт российской пшеницы, ведь через Азовское море проходит до 25% ее поставок. На фоне этих новостей цены на пшеницу на бирже Euronext выросли почти на 4%.

Напомним, 11 июля и в ночь на 12 июля Силы обороны Украины нанесли удары по 10 российским танкерам и четырем паромам в акватории Азовского моря. По данным военных, танкеры использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивали военную логистику и перевозку грузов для российской армии. В то же время командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что только за последнюю неделю украинские защитники поразили 90 единиц российского "теневого" флота.

Стоит отметить, что после успешных ударов украинских дронов россияне начали прятать танкеры "теневого флота" в русле реки Дон. По данным InformNapalm, таким образом оккупанты пытаются защитить суда от атак Сил обороны. В то же время аналитики отмечают, что скопление танкеров в узком русле может стать ловушкой, ведь в случае новых ударов поврежденные суда способны заблокировать проход другим кораблям.