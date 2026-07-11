Об этом сообщает Reuters.

Как украинские удары повлияли на проход российских судов через Донско-Азовский канал?

Россия временно приостановила судоходство по Донско-Азовскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Кроме того, российские власти приостановили прием заявок на прохождение судов через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, российская пограничная служба разослала соответствующее уведомление судоходным компаниям 10 июля. При этом сроки возобновления движения судов пока не называются. По оценкам рыночных аналитиков, через Азовское море проходит до 25% экспорта российской пшеницы. Именно на его побережье расположены ключевые зернопроизводящие регионы России – Ростовская область и Краснодарский край.

На фоне сообщений об ограничении судоходства фьючерсы на пшеницу на европейской бирже Euronext подорожали почти на 4%, достигнув самого высокого уровня за последние шесть недель. Причины введения ограничений российская сторона официально не объяснила.

Напомним, в России заявили, что в ночь на 11 июля беспилотники провели атаку на четыре судна в Таганрогском заливе Азовского моря, в том числе танкер с метанолом. По данным российских властей, суда получили незначительные повреждения, погиб матрос технического судна, а ПВО якобы сбила более 15 дронов.

По данным Минобороны, за последние четыре суток Силы обороны Украины поразили 36 российских судов в Азовском и Черном морях. Под удары попали танкеры теневого флота, сухогрузы, паром и буксир, которые перевозили топливо в оккупированный Крым.

Стоит отметить, что Украина значительно усилила удары по временно оккупированному Крыму, системно проводит атаки на российскую ПВО, логистику, мосты, топливные базы и энергетическую инфраструктуру. По оценке The New York Times, это постепенно превращает Крым из ключевой военной базы России в одну из ее самых уязвимых точек, затрудняя снабжение и обеспечение оккупационных войск.