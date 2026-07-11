Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар.

Что известно об атаке на суда?

В ночь на 11 июля российские власти сообщили о атаке беспилотников на суда в акватории Таганрогского залива Азовского моря. Суда якобы получили лишь "незначительные повреждения". Также, по официальной версии, угрозы утечки или разлива метанола после атаки нет.

В то же время губернатор сообщил о гибели матроса технического судна. По его словам, других пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

В течение ночи под атакой также находились Таганрог, Азовский и Неклиновский районы Ростовской области. Слюсарь заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила более 15 беспилотников.

Напомним, 10 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении 18 российских судов, которые использовались для обеспечения военной логистики страны-агрессора. По предварительным данным, под удар попали 13 танкеров, три сухогруза, один паром и одно вспомогательное судно.

Украинская сторона отмечает, что эти плавсредства были задействованы в транспортировке горюче-смазочных материалов, военных грузов и другого снабжения для российской армии. В настоящее время степень повреждений судов и окончательные результаты операции уточняются.

В Силах беспилотных систем утверждают, что все пораженные танкеры уже идентифицированы и относятся к так называемому теневому флоту России, который находится под международными санкциями.

Кроме того, в тот же день под атакой оказались Ильский НПЗ, нефтяной терминал "Курганнефтепродукт", нефтебаза "Азовнефтепродукт", комплекс "Новатек-Усть-Луга", склад горюче-смазочных материалов противника в районе Розовки Запорожской области, пять электроподстанций на территории временно оккупированного Крыма.