Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Що відомо про атаку по суднах?

У ніч проти 11 липня російська влада повідомила про атаку безпілотників на судна в акваторії Таганрозької затоки Азовського моря. Судна начебто отримали лише "незначні пошкодження". Також, за офіційною версією, загрози витоку або розливу метанолу після атаки немає.

Водночас губернатор повідомив про загибель матроса технічного судна. За його словами, інших постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано.

Упродовж ночі під атакою також перебували Таганрог, Азовський та Некліновський райони Ростовської області. Слюсарь заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила понад 15 безпілотників.

Нагадаємо, 10 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження 18 російських суден, які використовувалися для забезпечення військової логістики країни-агресорки. За попередніми даними, під удар потрапили 13 танкерів, три суховантажі, один пором та одне допоміжне судно.

Українська сторона зазначає, що ці плавзасоби були залучені до транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та іншого забезпечення для російської армії. Наразі ступінь пошкоджень суден і остаточні результати операції уточнюються.

У Силах безпілотних систем стверджують, що всі уражені танкери вже ідентифіковані та належать до так званого тіньового флоту Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.

Крім того, того ж дня під атакою опинилися Ільський НПЗ, нафтовий термінал "Курганнефтепродукт", нафтобаза "Азовнефтепродукт", комплекс "Новатек-Усть-Луга", склад паливно-мастильних матеріалів противника в районі Розівки Запорізької області, п'ять електропідстанцій на території тимчасово окупованого Криму.