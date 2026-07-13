Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди похвастался успехами операции "Молочка". По словам майора, она будет продолжаться до тех пор, пока все суда российского теневого флота не будут уничтожены в Азовском море.

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Ночью Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира.

Всего в период с 6 по 13 июля нанесены результативные удары по 105 плавсредствам.

"Перевалочная инфраструктура полуострова получает удар каждую ночь, движение по проливу прекращено, разгрузка ограничена до минимума", – сообщил "Мадяр".