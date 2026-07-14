Россия намерена перенаправить экспорт зерна после атак на суда

Россия готовится изменить маршруты экспорта зерна после украинских атак с использованием дронов на танкеры, паромы, буксиры и другие суда в районе Азовского моря. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, через Азовское море проходит около четверти всего российского зернового экспорта. После последних атак судоходство в этом районе оставалось ограниченным, что стало самым серьезным сбоем в работе зерновой логистики через Черное море с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В Министерстве сельского хозяйства России уверяют, что ситуация не повлияет на экспорт или обеспечение внутреннего рынка продовольствием.

"Учитывая значительные возможности России по перевалке сельскохозяйственных грузов в различных регионах, логистика поставок будет перенаправлена в случае необходимости", – заявили в ведомстве.

В то же время официально российские министерства не подтвердили информацию о введении ограничений на судоходство в Азовском море.

Какие альтернативные маршруты рассматривает Москва

Несмотря на официальные заявления, источник Reuters сообщил, что коммерческие суда пока могут свободно перемещаться по Азовскому морю, однако не имеют возможности заходить или выходить через Керченский пролив.

По словам экспортеров, одним из возможных вариантов станет перенаправление зерновых потоков к глубоководным терминалам на Черном море или через порты Балтийского моря. В то же время часть этих объектов также уже становилась целью украинских атак с использованием дронов.

Если логистические трудности сохранятся, России придется перестраивать маршруты экспорта, что может привести к дополнительным расходам на перевозку и затруднить поставки зерна на внешние рынки.

К слову, после того как Силы обороны Украины провели масштабную операцию по атаке на российский флот, поражение двух вражеских судов зафиксировал даже спутник.