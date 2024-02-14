Продаж агропродукції: скільки зерна експортувала України
14 лютого 2024, 17:01Читать новость на русском
Джерело:Денис Башлик
Попри військові дії, Україна продовжує не тільки вирощувати, а і експортувати агропродукцію. При цьому, щорічно ці темпи нарощуються.
Скільки експортувала зерна Україна за рік
За маркетинговий 2023 – 2024 рік Україна експортувала сумарно 25,523 мільйона тонн зерна та зернобобових. Заступник міністра Денис Башлик наголосив, що майже 10 мільйонів тонн з них це пшениця.
Читайте також Рекордний обсяг газу у сховищах: як Євросоюз переживає зиму без російського газу
Згідно з оперативними даними Державної митної служби, з початку 2023 – 2024 маркетингового року Україна експортувала 25,523 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,647 мільйонів тонн було відвантажено в поточному місяці.
Відповідно до даних Башлика, експорт зернових за маркетинговий рік склав:
- пшениця – 9,969 мільйона тонн;
- ячмінь – 1,466 мільйона тонн;
- кукурудза – 13,822 мільйона тонн;
- жито – 1 тисяча тонн;
- борошно – 69,7 тисячі тонн.
При цьому, частка пшеничного борошна з усієї кількості складає 66 тисяч тонн.Зверніть увагу! Маркетинговий рік відраховується з 1 липня 2023 року.