Продаж агропродукції: скільки зерна експортувала України

Попри військові дії, Україна продовжує не тільки вирощувати, а і експортувати агропродукцію. При цьому, щорічно ці темпи нарощуються.

Скільки експортувала зерна Україна за рік

За маркетинговий 2023 – 2024 рік Україна експортувала сумарно 25,523 мільйона тонн зерна та зернобобових. Заступник міністра Денис Башлик наголосив, що майже 10 мільйонів тонн з них це пшениця.

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Денис Башлик Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Згідно з оперативними даними Державної митної служби, з початку 2023 – 2024 маркетингового року Україна експортувала 25,523 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,647 мільйонів тонн було відвантажено в поточному місяці.

Відповідно до даних Башлика, експорт зернових за маркетинговий рік склав:

пшениця – 9,969 мільйона тонн;

ячмінь – 1,466 мільйона тонн;

кукурудза – 13,822 мільйона тонн;

жито – 1 тисяча тонн;

борошно – 69,7 тисячі тонн.

При цьому, частка пшеничного борошна з усієї кількості складає 66 тисяч тонн.

Маркетинговий рік відраховується з 1 липня 2023 року.