Які запаси газу у сховищах Європи

Північно-Західна Європа вже пройшла понад половину опалювального сезону. Попри це, в сховищах перебуває рекордний, як для лютого, обсяг газу. На тлі цього вартість блакитного палива почала знижуватися. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Як свідчать дані асоціації, запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії перевищили десятирічний сезонний середній показник. У результаті сховища, як і раніше, були заповнені на 67%, в той час, як десятирічний середній показник становить – 49%.

Цікаво! Прогнозується, що сезонні надлишки газу у сховищах продовжать збільшуватися. А у Європі може виникнути ситуація, що наприкінці зими заповненість сховищ буде на рівні майже 60%.

Як пишуть журналісти, відповідно до цього, березневі ф'ючерси на газ, на хабі ТТF у Нідерландах, знизилися до 25,4 євро за мегават-годину, тобто до 285 доларів за тисячу кубометрів.

Зауважте! У жовтні ціни були приблизно вдвічі вищими – близько 50 євро за мегават-годину.

Чому знижується споживання газу у Європі

Водночас Європа продовжує споживати менше газу. При цьому споживання знижується не тільки серед домогосподарств, але й з боку промисловості. Причина доволі проста: цієї зими температура щомісяця була вищою за середню, але особливо в жовтні та грудні.

А згідно з прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, температура в Європейському Союзі та Великій Британії залишиться вищою за середні значення до кінця лютого.

Нагадаємо! Постачання російського газу через територію України продовжує знижуватись. Зменшення обсягів транспортованого газу повʼязано із насиченістю європейського ринку паливом.