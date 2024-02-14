Какие запасы газа в хранилищах Европы

Северо-Западная Европа уже прошла более половины отопительного сезона. Несмотря на это, в хранилищах находится рекордный, как для февраля, объем газа. На фоне этого стоимость голубого топлива начала снижаться. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Как свидетельствуют данные ассоциации, запасы газа в Европейском Союзе и Великобритании превысили десятилетний сезонный средний показатель. В результате хранилища, як и раньше, были заполнены на 67%, в то время, как десятилетний средний показатель составляет – 49%.

Интересно! Прогнозируется, что сезонные излишки газа в хранилищах продолжат увеличиваться. А в Европе может возникнуть ситуация, что в конце зимы заполненность хранилищ будет на уровне почти 60%.

Как пишут журналисты, соответствии с этим, мартовские фьючерсы на газ, на хабе ТТF в Нидерландах, снизились до 25,4 евро за мегаватт-час, то есть до 285 долларов за тысячу кубометров.

Заметьте! В октябре цены были примерно вдвое выше – около 50 евро за мегаватт-час.

Почему снижается потребление газа в Европе

В то же время Европа продолжает потреблять меньше газа. При этом потребление снижается не только среди домохозяйств, но и со стороны промышленности. Причина довольно проста: этой зимой температура ежемесячно была выше средней, но особенно в октябре и декабре.

А согласно прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура в Европейском Союзе и Великобритании останется выше средних значений до конца февраля.

Напомним! Поставки российского газа через территорию Украины продолжают снижаться. Уменьшение объемов транспортируемого газа связано с насыщенностью европейского рынка топливом.