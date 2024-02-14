Сколько экспортировала зерна Украина за год
За маркетинговый 2023 – 2024 год Украина экспортировала суммарно 25,523 миллиона тонн зерна и зернобобовых. Заместитель министра Денис Башлык отметил, что почти 10 миллионов тонн из них это пшеница.
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Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, с начала 2023 – 2024 маркетингового года Украина экспортировала 25,523 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,647 миллионов тонн было отгружено в текущем месяце.
Согласно данным Башлыка, экспорт зерновых за маркетинговый год составил:
- пшеница – 9,969 миллиона тонн;
- ячмень – 1,466 миллиона тонн;
- кукуруза – 13,822 миллиона тонн;
- рожь – 1 тысяча тонн;
- мука – 69,7 тысячи тонн.
При этом, доля пшеничной муки из всего количества составляет 66 тысяч тонн.