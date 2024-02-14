Сколько экспортировала зерна Украина за год

За маркетинговый 2023 – 2024 год Украина экспортировала суммарно 25,523 миллиона тонн зерна и зернобобовых. Заместитель министра Денис Башлык отметил, что почти 10 миллионов тонн из них это пшеница.

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Денис Башлык Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, с начала 2023 – 2024 маркетингового года Украина экспортировала 25,523 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,647 миллионов тонн было отгружено в текущем месяце.

Согласно данным Башлыка, экспорт зерновых за маркетинговый год составил:

пшеница – 9,969 миллиона тонн;

ячмень – 1,466 миллиона тонн;

кукуруза – 13,822 миллиона тонн;

рожь – 1 тысяча тонн;

мука – 69,7 тысячи тонн.

При этом, доля пшеничной муки из всего количества составляет 66 тысяч тонн.

Обратите внимание! Маркетинговый год отсчитывается с 1 июля 2023 года.