Євросоюз збирається відповісти на останні експортні обмеження Китаю. Проте свою відповідь хоче скоординувати зі США та іншими партнерами з "Великої сімки".

Як ЄС хоче відповісти Китаю на обмеження?

Минулого тижня Китай значно розширив обмеження на експорт рідкісноземельних матеріалів, додавши нові елементи, технології переробки та посилений контроль для напівпровідникової галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Міністри ЄС, які зібралися в Данії для обговорення торгових питань, назвали ці заходи Китаю "критично важливою проблемою".

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович вважає обмеження невиправданими. Він повідомив, що міністри G7, ймовірно, обговорять варіанти реагування на них у середу, 15 жовтня. Також посадовець уже поговорив про цю проблему з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Ми обговорювали вчора, що після цієї першої дискусії доцільно організувати відеодзвінок G7 найближчим часом,

– додав Шефчович.

Він зазначив, що спільні кроки ЄС, США та G7 можуть включати диверсифікацію постачання рідкісноземельних елементів, зокрема через спільні проєкти з видобутку та переробки критичних мінералів.

Марош Шефчович Єврокомісар з торгівлі Звісно, такі проєкти потребують часу, але сигнал від Китаю чітко показує: ми маємо максимально прискорити ці процеси.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен також заявив, що ЄС потрібна "єдина та жорстка відповідь" на експортні обмеження Пекіна.

ЄС є найбільшим торговим утворенням у світі. Але ми маємо залишатися реалістами. Це також сфера спільних інтересів з нашими друзями в США. Якщо ми триматимемося разом, зможемо значно ефективніше тиснути на Китай, щоб він діяв чесно,

– наголосив Расмуссен.

Проте у ЄС не підтримують запровадження високих тарифів, якими Трамп погрожував Пекіну, а віддають перевагу відкритим та прямим переговорам. Єврокомісар з торгівлі збирається поспілкуватися щодо експортних обмежень зі своїм китайським колегою наступного тижня.

Варто знати! Попередні експортні обмеження Китаю на рідкісноземельні матеріали, оголошені у квітні, спричинили їх глобальний дефіцит, зокрема для автовиробників. Компанії навіть почали шукати альтернативні джерела постачання, пише The Financial Times. Лише серія угод з ЄС та США пом’якшила кризу постачання.

Що відомо про експортні обмеження Китаю?