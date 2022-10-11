Жителі Київщини за вечір скоротили споживання електроенергії більше ніж на чверть
Джерело:Укренерго
В Укренерго повідомили, що вчора, 10 жовтня, кияни та жителі області суттєво скоротили споживання електроенергії. Увечері вони спожили на 26,5% менше, ніж зазвичай в осінній період.
Кияни скоротили споживання електроенергії
В Укренерго повідомили, що загальна потужність заощадженої енергії дорівнює потужності понад 93 тисячі електрочайників або 46 тисяч пральних машин.
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Дякую, друзі, за допомогу та вашу потужну підтримку. Вона необхідна зараз фахівцям Укренерго, щоб зменшити навантаження на працюючі мережі та дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах, які постраждали сьогодні від масованого ракетного обстрілу ворога,
– йдеться у заяві компанії.
- праски,
- пральні машини,
- бойлери,
- обігрівачі,
- кондиціонери тощо.
Такі електроприбори порадили використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.Нагадаємо! Вчора, 11 жовтня, через масовий ракетний обстріл України по великій кількості електростанцій та підстанцій у деяких регіонах була тимчасово відсутня електроенергія, а десь відбулись віялові відключення електроенергії.
Графік обмежень споживання електроенергії
Щоб зменшити навантаження в енергосистемі, НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях.
В компанії пояснили, що це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Про те, чи застосовується графік аварійних обмежень в вашому регіоні, можна дізнатися в обленерго.Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.