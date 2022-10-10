В уряді обіцяють відновити електропостачання у більшості міст вже сьогодні

Десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури через що електропостачання порушене практично по всій країні. Однак уряд обіцяє, що більшість об'єктів відновлять свою роботу вже сьогодні.

Більшість об'єктів відновить роботу вже сьогодні

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра.

До теми Найскладніший вечір для української енергетики: влада просить обмежити споживання енергії

Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів,

– наголосив він.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, інфраструктура, що забезпечує роботу мобільного зв’язку, не постраждала. Проте подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання.

Також Державна служба України з надзвичайних ситуацій приймає запити від місцевих громад щодо організації живлення важливих об’єктів за допомогою дизель-генераторів.

Скільки об'єктів пошкоджено

Шмигаль зазначив, що в наслідок масової ракетної атаки Росії було порушено електропостачання практично по всій Україні. Мовиться про влучання об'єктів енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Також у 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.

Українців просять обмежити споживання електроенергії

Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Також учасники наради з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів сьогодні, наголосили про важливість тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання / Фото – ОП

Щоб знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просять у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору.

Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру,

– сказав Шмигаль.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівачі,

бойлери,

кухонна електроплита,

мікрохвильова піч,

пральна машина,

електрична духова шафа,

електрочайник (кавоварка),

праска,

посудомийна машина,

кондиціонер,

зарядні пристрої,

пилосос,

комп’ютер,

телевізор.

Також голова ДОР Микола Лукашук закликав підприємців Дніпропетровщини з 17:00 до 22:00 вимкніть підсвітку вивісок, сіті-лайтів, бордів та інше додаткове освітлення в магазинах, кав‘ярнях тощо.

Зараз дуже важливо обмежити споживання електроенергії для зменшення навантаження на електромережі,

– написав він.