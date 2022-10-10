Большинство объектов возобновит работу уже сегодня

Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра.

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Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов,
– подчеркнул он.

По информации Министерства цифровой трансформации, инфраструктура, обеспечивающая работу мобильной связи, не пострадала. Однако кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения.

Также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям принимает запросы от местных общин по организации питания важных объектов с помощью дизель-генераторов.

Сколько объектов пострадало

Шмыгаль отметил, что в результате массовой ракетной атаки России было нарушено электроснабжение практически по всей Украине. Речь идет о попадании объектов энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Также в 8 регионах есть проблемы с водоснабжением.

Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии

Также участники совещания по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов сегодня, отметили важность временного уменьшения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети - с 17:00 до 22:00.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам возобновления связи и энергоснабжения / Фото – ОП

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить потребность в аварийных отключениях, граждан просят в указанное время не пользоваться наиболее энергозатратными приборами, а именно: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновками, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками. При необходимости эти приборы лучше использовать в обед.

Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру,
– сказал Шмигаль.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

  • электрообогреватели,
  • котлы,
  • кухонная электроплита,
  • микроволновая печь,
  • стиральная машина,
  • электрический духовой шкаф,
  • электрочайник (кофеварка),
  • утюг,
  • посудомоечная машина,
  • кондиционер,
  • зарядные устройства,
  • пылесос,
  • компьютер,
  • телевизор.

Также председатель ДОР Николай Лукашук призвал предпринимателей Днепропетровщины с 17:00 до 22:00 выключить подсветку вывесок, сити-лайтов, бордов и другое дополнительное освещение в магазинах, кафе и так далее.

Сейчас очень важно ограничить потребление электроэнергии для уменьшения нагрузки на электросети.
написал он.