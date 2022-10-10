Большинство объектов возобновит работу уже сегодня
Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что большинство объектов энергетической инфраструктуры сможем восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра.
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Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов,
– подчеркнул он.
По информации Министерства цифровой трансформации, инфраструктура, обеспечивающая работу мобильной связи, не пострадала. Однако кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения.
Также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям принимает запросы от местных общин по организации питания важных объектов с помощью дизель-генераторов.
Сколько объектов пострадало
Шмыгаль отметил, что в результате массовой ракетной атаки России было нарушено электроснабжение практически по всей Украине. Речь идет о попадании объектов энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Также в 8 регионах есть проблемы с водоснабжением.
Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии
Также участники совещания по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов сегодня, отметили важность временного уменьшения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети - с 17:00 до 22:00.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам возобновления связи и энергоснабжения / Фото – ОП
Чтобы снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить потребность в аварийных отключениях, граждан просят в указанное время не пользоваться наиболее энергозатратными приборами, а именно: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновками, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками. При необходимости эти приборы лучше использовать в обед.
Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру,
– сказал Шмигаль.
Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
- электрообогреватели,
- котлы,
- кухонная электроплита,
- микроволновая печь,
- стиральная машина,
- электрический духовой шкаф,
- электрочайник (кофеварка),
- утюг,
- посудомоечная машина,
- кондиционер,
- зарядные устройства,
- пылесос,
- компьютер,
- телевизор.
Также председатель ДОР Николай Лукашук призвал предпринимателей Днепропетровщины с 17:00 до 22:00 выключить подсветку вывесок, сити-лайтов, бордов и другое дополнительное освещение в магазинах, кафе и так далее.
Сейчас очень важно ограничить потребление электроэнергии для уменьшения нагрузки на электросети.
– написал он.