Більшість об'єктів відновить роботу вже сьогодні
Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра.
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Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів,
– наголосив він.
За інформацією Міністерства цифрової трансформації, інфраструктура, що забезпечує роботу мобільного зв’язку, не постраждала. Проте подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання.
Також Державна служба України з надзвичайних ситуацій приймає запити від місцевих громад щодо організації живлення важливих об’єктів за допомогою дизель-генераторів.
Скільки об'єктів пошкоджено
Шмигаль зазначив, що в наслідок масової ракетної атаки Росії було порушено електропостачання практично по всій Україні. Мовиться про влучання об'єктів енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Також у 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.
Українців просять обмежити споживання електроенергії
Також учасники наради з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів сьогодні, наголосили про важливість тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання / Фото – ОП
Щоб знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просять у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору.
Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру,
– сказав Шмигаль.
Найбільш енерговитратними є такі прилади:
- електрообігрівачі,
- бойлери,
- кухонна електроплита,
- мікрохвильова піч,
- пральна машина,
- електрична духова шафа,
- електрочайник (кавоварка),
- праска,
- посудомийна машина,
- кондиціонер,
- зарядні пристрої,
- пилосос,
- комп’ютер,
- телевізор.
Також голова ДОР Микола Лукашук закликав підприємців Дніпропетровщини з 17:00 до 22:00 вимкніть підсвітку вивісок, сіті-лайтів, бордів та інше додаткове освітлення в магазинах, кав‘ярнях тощо.
Зараз дуже важливо обмежити споживання електроенергії для зменшення навантаження на електромережі,
– написав він.