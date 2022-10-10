Більшість об'єктів відновить роботу вже сьогодні

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра.

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Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів,

– наголосив він.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, інфраструктура, що забезпечує роботу мобільного зв’язку, не постраждала. Проте подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання.

Також Державна служба України з надзвичайних ситуацій приймає запити від місцевих громад щодо організації живлення важливих об’єктів за допомогою дизель-генераторів.

Скільки об'єктів пошкоджено

Шмигаль зазначив, що в наслідок масової ракетної атаки Росії було порушено електропостачання практично по всій Україні. Мовиться про влучання об'єктів енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Також у 8 регіонах є проблеми з водопостачанням.

Важливо! Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Українців просять обмежити споживання електроенергії

Також учасники наради з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів сьогодні, наголосили про важливість тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання / Фото – ОП

Щоб знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просять у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо. За необхідності ці прилади краще використовувати в обідню пору.

Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру,

– сказав Шмигаль.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівачі,

бойлери,

кухонна електроплита,

мікрохвильова піч,

пральна машина,

електрична духова шафа,

електрочайник (кавоварка),

праска,

посудомийна машина,

кондиціонер,

зарядні пристрої,

пилосос,

комп’ютер,

телевізор.

Також голова ДОР Микола Лукашук закликав підприємців Дніпропетровщини з 17:00 до 22:00 вимкніть підсвітку вивісок, сіті-лайтів, бордів та інше додаткове освітлення в магазинах, кав‘ярнях тощо.

Зараз дуже важливо обмежити споживання електроенергії для зменшення навантаження на електромережі,

– написав він.

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