Електроопалення в Україні: хто може заощаджувати вже з 1 жовтня

Українці можуть заощадити 40% на електроенергії. Така можливість доступна з 1 жовтня по 30 квітня.

Хто може заощадити на електроопаленні

Протягом місяця можна спожити до 2 тисяч кіловат-годин зі пільговою ціною, про що йдеться на сайті Київських електромереж.

Водночас споживання понад 2 тисячі кіловат-годин буде нараховуватися за стандартним тарифом постачальника.

Тарифом на електроопалення можуть скористатися:

власники приватних будинків та квартир у багатоповерхівках;

але за умови відсутності іншого виду опалення.

Перед подачею заявки перевірте у вашого постачальника, чи не було вже підключено цей тариф,

– наголосили на сайті.

Зокрема, виділено в окрему категорію індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках, які обладнані в установленому порядку електроопалювальними установками. Тариф діятиме в опалювальний сезон та залежатиме від обсягів споживання.

Нагадаємо, що вартість електроенергії для побутових споживачів наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Така ціна актуальна щонайменше до 30 жовтня.

Тобто перші 2 тисячі кіловат-годин щомісяця коштуватимуть 2,64 гривні за кіловат-годину. А споживання понад обсяг буде за стандартним тарифом.

Крім того, уряд зберіг пільгові тарифи на газ для населення. Вони не зазнають змін до 31 березня 2027 року.