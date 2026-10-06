Електроопалення в Україні: хто може заощаджувати вже з 1 жовтня
Українці можуть заощадити 40% на електроенергії. Така можливість доступна з 1 жовтня по 30 квітня.
Хто може заощадити на електроопаленні
Протягом місяця можна спожити до 2 тисяч кіловат-годин зі пільговою ціною, про що йдеться на сайті Київських електромереж.
Водночас споживання понад 2 тисячі кіловат-годин буде нараховуватися за стандартним тарифом постачальника.
Тарифом на електроопалення можуть скористатися:
- власники приватних будинків та квартир у багатоповерхівках;
- але за умови відсутності іншого виду опалення.
Перед подачею заявки перевірте у вашого постачальника, чи не було вже підключено цей тариф,
– наголосили на сайті.
Зокрема, виділено в окрему категорію індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках, які обладнані в установленому порядку електроопалювальними установками. Тариф діятиме в опалювальний сезон та залежатиме від обсягів споживання.
Нагадаємо, що вартість електроенергії для побутових споживачів наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Така ціна актуальна щонайменше до 30 жовтня.
Тобто перші 2 тисячі кіловат-годин щомісяця коштуватимуть 2,64 гривні за кіловат-годину. А споживання понад обсяг буде за стандартним тарифом.
Крім того, уряд зберіг пільгові тарифи на газ для населення. Вони не зазнають змін до 31 березня 2027 року.