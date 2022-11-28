Санкції G7 мають унеможливити експорт дорогої російської нафти до Індії та Китаю

Заборона країн G7 на морський експорт російської нафти будуть потужним механізмом, який обмежить постачання дорогої російської нафти не лише до країн G7, а до всіх країн світу. Ці санкції мають на меті позбавити російську воєнну машину мільярдів доларів доходів.

Європейські лідери досі вагаються щодо показника межі ціни на російське паливо. За словами економічного експерта Олега Гетмана, стеля може бути встановлена на рівні 60 доларів за барель.

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Скільки Росія втратить

За сценарію встановлення межової ціни на рівні 60 доларів за барель Росія не дорахується мільярдів доларів до свого бюджету. Враховуючи те, що більшість свого експорту вона здійснює саме морським шляхом, і навіть у 2021 році середня ціна за барель склала 64 долари за барель.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Це значна санкція, враховуючи, що в російському бюджеті на цей рік закладено ціну у 80 доларів за барель, а на наступний рік цей показник зменшили до 75 доларів. Це призведе до недонадходжень багатьох трильйонів рублів до російського бюджету, що зменшить здатність Росії вести війну.

Чи зможе Росія обходити санкції

Наразі поширюється багато інформації про те, що Росія створила тіньовий флот танкерів для обходження західних санкцій. Експерти не виключають і варіант того, що агресор спробує змішувати власну нафту з іншою, намагаючись приховати її походження.

Проте, за словами Олега Гетмана, у разі встановлення ціни на рівні близько 60 доларів за барель, агресору буде економічно невигідно створювати обхідні схеми, які також здешевлять вартість нафти.

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Китай та Індія не зможуть виправити ситуацію

Наразі одними із найбільших покупців російської нафти є Китай та Індія, а також ЄС, Туреччина та Японія. Проте, нафту нижче встановленої межі не зможуть купляти не лише у ЄС. Оскільки у Великобританії знаходиться найбільший ринок морських страхувань, його послугами користуються усі країни світу. Альтернативних страхувальників у світі залишиться близько 5%, але і вони навряд чи погодяться мати справу з агресором.

У випадку, якщо страхувальник надаватиме послуги на перевезення нафти в обхід санкцій, він ризикує натрапити на "вторинні" санкції та бути відрізаним від решти цивілізованого світу,

– пояснює Олег Гетман

Нагадаємо, Туреччина попередила світових відвантажувачів нафти, що їм потрібно буде довести, що вони застраховані, щоб перетнути життєво важливі протоки країни.

Розбіжності лідерів ЄС щодо стелі цін

У четвер в ЄС не дійшли згоди щодо цінової стелі на російську нафту. Одні країни Європейського Союзу вважають, що ціна повинна бути вищою, а інші побоюються дефіциту нафти.



Країни Балтії та Польща заявили, що пропозиція встановити обмеження на рівні 65 доларів за барель є надто щедрою. Натомість країни із великою судноплавною галуззю, зокрема Греція та Мальта, не хочуть опускати ціну нижче 70 доларів.



Раніше Міністерка Фінансів США Джанет Єллен пропонувала встановити стелю цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, 5 грудня почнуть діяти санкції країн G7 щодо експорту російської нафти. Надання морських послуг покупцям, які контрактують нафту агресора вище встановленої цінової стелі, буде заборонено.