Обмеження цін на нафту нарешті вдарили по доходах Росії, – Bloomberg

З 5 грудня діє ембарго ЄС на імпорт російської нафти, що доставляється морем. Окрім того обмежили ціну. Це вже вдарило по доходах держави-агресорки.

Нафтове ембарго сильно б'є по Кремлю. Про це пише Bloomberg. Детальніше інформує 24 канал.

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Москва втратила понад 1,5 мільйона барелів на добу

У виданні зазначили, що раніше адміністрація США побоювалася що санкції ЄС щодо російської морської нафти призведуть до стрімкого зростання цін Зокрема, особливе занепокоєння викликала заборона на надання суден, страхування та фінансування російських вантажів щодо транспортування нафти в будь-яку точку світу.

Аби пом'якшити вплив, навіть запропонували встановити граничну межу ціни на рівні 60 доларів за барель. Якщо вартість нижча, то заборона на постачання та послуги не застосовується.

Схоже, що наразі хвилюватися не варто, зазначило видання. За даними Bloomberg, останні російські барелі відправлені в порти Європи. Москва втратила ринок – понад 1,5 мільйона барелів на добу. Ймовірно, до кінця 2022 року Росія втрачатиме ще 500 000 барелів на день, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов'язання припинити імпорт нафти трубопроводами.

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Побоювання, що санкції ЄС підвищать ціни на нафту, не виправдалися

Цікаво, що ціни на нафту не злетіли, а навпаки впали. Зокрема, до 9 грудня нафта Brent продавалася за менше, ніж 77 доларів за барель. Це, до речі, на 14% нижче від максимумів, досягнутих 5 грудня – після того, як санкції набули чинності.

Тим Urals значно подешевшала і продавалася трохи більше, ніж за 40 доларів за барель у балтійських портах. У виданні наголосили, що це приблизно беззбитковий рівень собівартості виробництва нафти.

Санкції ЄС не створили дефіциту нафти, а спричинили локальне перенасичення цих ринків,

– підкреслило видання.

Коротко про нафтове ембарго