Угорщина на межі енергетичної кризи: єдину АЕС доведеться зупинити
В Угорщині вже з понеділка, 3 серпня, може настати енергетична криза. У країні вперше за 44 роки повністю зупинять єдину атомну електростанцію "Пакш".
Чому зупиняють єдину АЕС
АЕС тимчасово припинить роботу через рекордно низький рівень води в Дунаї, повідомив у відеозверненні прем'єр-міністр Петер Мадяр.
Ситуацію ускладнює також аварія на електростанції "Дунаменті". Через технічну несправність станція вийшла з ладу.
Водночас через літню спеку у країні очікується історично високий попит на електроенергію.
Не пізніше понеділка угорська енергосистема втратить 2 000 мегаватів генерації, тоді як через посилення спеки попит на електроенергію серед населення та установ лише зростатиме,
– заявив Мадяр.
Які надзвичайні заходи запроваджують
У зв'язку з цим, за розпорядженням угорського оператора енергосистеми MAVIR, найближчими днями в країні запровадять обмеження електроенергії для промислових підприємств та великих споживачів.
Йдеться, зокрема, про:
- заводи з виробництва акумуляторів;
- цементні підприємства;
- хімічні заводи;
- автомобільні підприємства;
- інші великі промислові об'єкти.
Оператор енергосистеми уже звернувся до великих споживачів із вимогою скоротити використання електроенергії у критичний вечірній період.
Якщо добровільно зменшити споживання не вдасться, влада може у деяких випадках навіть тимчасово зупинити заводи. Наразі готують відповідне законодавство.
Для забезпечення стабільної роботи енергосистеми уряд Угорщини також планує:
- залучити резервні потужності угорських електростанцій;
- забезпечити необхідний імпорт електроенергії;
- скоротити споживання електроенергії у державних установах.
Окремо Мадяр Петер звернувся до громадян із закликом ощадливо використовувати електроенергію та перенести найбільш енергомісткі справи, як заряджання електромобілів і використання кондиціонерів, поза піковий період з 17:00 до 22:00 години.
Ці кроки необхідні для того, щоб уникнути колапсу електроенергетичної системи,
– наголосив прем'єр.
Разом з тим він попередив про можливі аварійні відключення у разі погіршення ситуації.
До слова, атомна електростанція "Пакш" розташована за 100 кілометрів від Будапешта. Вона працює з 1980-х років і є єдиною в країні.
Нагадаємо, Центральна Європа потерпає від масштабної посухи, яка різко знизила рівень води в Дунаї – найбільшій річці регіону. Найкритичніша ситуація склалася в Будапешті, де вранці 30 липня рівень води опустився до лише 23 сантиметрів.