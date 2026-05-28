"Ми переживаємо найбільшу кризу енергобезпеки": як війна в Ірані змінює інвестиції в енергетику

На тлі війни на Близькому Сході змінюється ситуація з інвестиціями. Чи не найбільше наслідки конфлікту торкнулися вкладень у нафтову сферу. Криза енергетичної безпеки може загалом змінити стратегії інвестування.

Як змінилися інвестиції на енергоринку

Про те, що змінила війна в Ірані та які наслідки конфлікту для енергетики, пише Bloomberg.

Дивіться також Кремль знову розкручує "Силу Сибіру-2": чому Китай не поспішає рятувати економіку Росії

З початком війни на Близькому Сході та через наслідки конфлікту, що передусім вплинули на енергетику, ситуація на ринку змінюється. Наприклад, попри більший попит на нафту, інвестиції в нафтові проєкти навпаки будуть скорочуватись.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що інвестиції у відповідні проєкти впадуть нижче 500 мільярдів доларів протягом 2026 року. Такі висновки в організації зробили на основі щорічного звіту про світові енергетичні інвестиції.

Видання пояснює, що війна в Ірані та закриття Ормузької протоки, через яку проходила п'ята частина світових постачань нафти, спричинила збої в енергосфері. Так, змінилися ціни, а для кількох частин світу зріс ризик дефіциту постачань. У результаті країни та компанії почали переглядати стратегії інвестування в енергетику.

Ми переживаємо найбільшу кризу енергетичної безпеки, з якою коли-небудь стикався світ, і я вважаю, що це змінить інвестиційні стратегії в усьому світі. Ми вже бачимо активізовані зусилля як країн-виробників, так і країн-споживачів щодо диверсифікації торговельних шляхів та джерел енергії,

– пояснював Фатіх Бірол, виконавчий директор МЕА.

Загалом у 2026 році очікується, що рівень інвестицій в енергетику зросте до 3,4 трильйона доларів. Кошти планують спрямувати на:

енергетичні мережі:

зберігання енергії;

паливо з низьким рівнем викидів;

ядерну енергетику;

відновлювані джерела енергії;

електрифікацію.

Серед імпортерів палива основне завдання – знайти енергетичні ресурси вдома. Тобто це можуть бути відновлювальні джерела енергії, ядерна енергетика та вугілля.

Попри те що рівень інвестицій у нафтові проєкти падає, зростають витрати на вкладення в газ. У паризькому агентстві зробили прогноз на 2026 рік, за яким витрати на газ зростуть до 330 мільярдів доларів. Такий показник найвищий за десятиліття.

Водночас у виданні акцентують, що частину прибутків чи інвестицій з галузі країнам Близького Сходу доведеться витрачати на відновлення інфраструктури.

Що ще відомо про ситуацію на енергоринку в Європі

Після рішення про поступову відмову від російського газу та кризи, внаслідок війни в Ірані – Європа намагається посилити енергобезпеку. Так, Канада погодилась на великий контракт з Німеччиною щодо постачання СПГ. Зазначається, що газову угоду ще не підписали, але за попередніми умовами обсяг постачань становитиме – до 1 мільйона тонн газу щороку.

Раніше також повідомлялося, що ситуація в Німеччині може стати енергокризою. Узимку країна ризикує мати дефіцит газу на покриття попиту. Можлива ситуація, коли постачальники гарантують поставки, але фактичного газу не вистачатиме на конкретний час і конкретний попит.