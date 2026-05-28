Как изменились инвестиции на энергорынке

О том, что изменила война в Иране и какие последствия конфликта для энергетики, пишет Bloomberg.

Смотрите также Кремль снова раскручивает "Силу Сибири-2": почему Китай не спешит спасать экономику России

С началом войны на Ближнем Востоке и из-за последствий конфликта, что прежде всего повлияли на энергетику, ситуация на рынке меняется. Например, несмотря на больший спрос на нефть, инвестиции в нефтяные проекты наоборот будут сокращаться.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что инвестиции в соответствующие проекты упадут ниже 500 миллиардов долларов в течение 2026 года. Такие выводы в организации сделали на основе ежегодного отчета о мировых энергетических инвестициях.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Издание объясняет, что война в Иране и закрытие Ормузского пролива, через который проходила пятая часть мировых поставок нефти, вызвала сбои в энергосфере. Так, изменились цены, а для нескольких частей мира вырос риск дефицита поставок. В результате страны и компании начали пересматривать стратегии инвестирования в энергетику.

Мы переживаем самый большой кризис энергетической безопасности, с которым когда-либо сталкивался мир, и я считаю, что это изменит инвестиционные стратегии во всем мире. Мы уже видим активизированные усилия как стран-производителей, так и стран-потребителей по диверсификации торговых путей и источников энергии,

– объяснял Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА.

Всего в 2026 году ожидается, что уровень инвестиций в энергетику возрастет до 3,4 триллиона долларов. Средства планируют направить на:

энергетические сети:

хранение энергии;

топливо с низким уровнем выбросов;

ядерную энергетику;

возобновляемые источники энергии;

электрификацию.

Среди импортеров топлива основная задача – найти энергетические ресурсы дома. То есть это могут быть возобновляемые источники энергии, ядерная энергетика и уголь.

Несмотря на то что уровень инвестиций в нефтяные проекты падает, растут расходы на вложения в газ. В парижском агентстве сделали прогноз на 2026 год, по которому расходы на газ вырастут до 330 миллиардов долларов. Такой показатель самый высокий за десятилетие.

В то же время в издании акцентируют, что часть доходов или инвестиций из отрасли странам Ближнего Востока придется тратить на восстановление инфраструктуры.

Что еще известно о ситуации на энергорынке в Европе

После решения о постепенном отказе от российского газа и кризиса, в результате войны в Иране – Европа пытается усилить энергобезопасность. Так, Канада согласилась на большой контракт с Германией по поставкам СПГ. Отмечается, что газовое соглашение еще не подписали, но по предварительным условиям объем поставок составит – до 1 миллиона тонн газа ежегодно.

Ранее также сообщалось, что ситуация в Германии может стать энергокризисом. Зимой страна рискует иметь дефицит газа на покрытие спроса. Возможна ситуация, когда поставщики гарантируют поставки, но фактического газа не будет хватать на конкретное время и конкретный спрос.