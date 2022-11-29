Зафіксовані рекордні поставки російського СПГ до Європи, – Financial Time

Попит на російський СПГ зріс на тлі скорочення потоків палива по трубопроводах. Це свідчить, що Європа не до кінця позбулася залежності від енергоносіїв Росії.

Європа все ще залежна від російських енергоносіїв

Імпорт російського скрапленого природного газу зріс більш ніж на 40% у період з січня по жовтень 2022 року. Для порівняння минулого року в аналогічний період 2021 року попит на СПГ був меншим.

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Попри те, що Європа намагається відійти від російських енергоносіїв, ми бачимо, що це їй не зовсім вдається.

Російський СПГза цей період. Крім того, з 2017 року країна-агресорка входить у трійку найбільших джерел СПГ для Європи, на частку якої припадає близько 20% загального імпорту за останні три роки.

Одного дня Путін може прокинутися і сказати: "Ми припиняємо постачати СПГ до Європи", що змусить регіон купувати газ на ще дорожчому спотовому ринку,

– сказала науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Анн-Софі Корбо.

На російський газ не накладено жодних санкцій

Через те, що російський СПГ надто важливий для деяких європейських країн, на нього не накладено жодних санкцій.

Відтак Росія скористалася цією слабкістю Європи і намагається шантажувати регіон, поступово зменшуючи потік через трубопроводи після вторгнення в Україну, підвищуючи ціни і розпалюючи кризу на всьому континенті.

За даними аналітичного центру Bruegel, постачання газу з Росії скоротилосяз аналогічним періодом минулого року.

Попри великий вплив Росії на ринку СПГ, її частка все ж знизилася до 16%, всупереч рекордному імпорту. Європа намагається купувати більше американського СПГ, на частку якого припало 42%. Катар був третім за величиною постачальником СПГ до Європи, на частку якого припадало 13,7%.

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Європейська єдність може похитнутися

Вона вже проходить випробування розколом. Відтак, такі країни, як Іспанія та Греція, виступають за обмеження цін на газ, а Німеччина, Данія та Нідерланди залишаються скептично налаштованими щодо такого кроку. Натомість Угорщина взагалі підписала нову угоду з "Газпромом" у серпні.

Якщо єдність Європи зруйнується, тоді ми можемо зіштовхнутися з ризиком того, що більше країн, а не лише Угорщина, будуть дуже охоче приймати російський газ, і це буде великою проблемою,

– сказав старший науковий співробітник Bruegel Георг Захманн.

Раніше повідомлялося, що міністри енергетики країн Євросоюзу погодили п'ять пропозицій Єврокомісії з подолання енергетичної кризи. Однак їм не вдалося домовитися про запровадження порогу цін на газ.