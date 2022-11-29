Зафиксированы рекордные поставки российского СПГ в Европу, – Financial Time

Спрос на российский СПГ вырос на фоне сокращения потоков топлива по трубопроводам. Это свидетельствует о том, что Европа не до конца избавилась от зависимости от энергоносителей России.

Европа все еще зависима от российских энергоносителей

Импорт российского сжиженного природного газа вырос более чем на 40% в период с января по октябрь 2022 года. Для сравнения в прошлом году в аналогичный период 2021 года, спрос на СПГ был меньше.

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Несмотря на то, что Европа пытается уйти от российских энергоносителей, мы видим, что это ей не совсем удается.

Российский СПГза этот период. Кроме того, с 2017 года страна-агрессорка входит в тройку крупнейших источников СПГ для Европы, на долю которой приходится около 20% от общего импорта за последние три года.

Однажды Путин может проснуться и сказать: "Мы прекращаем поставлять СПГ в Европу", что заставит регион покупать газ на еще более дорогом рынке спотов.

– сказала научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

На российский газ не наложены никакие санкции

Из-за того, что российский СПГ слишком важен для некоторых европейских стран, на него не наложены никакие санкции.

Россия воспользовалась этой слабостью Европы и пытается шантажировать регион, постепенно уменьшая поток через трубопроводы после вторжения в Украину, повышая цены и разжигая кризис на всем континенте.

По данным аналитического центра Bruegel, поставки газа из России сократилисьс аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на большое влияние России на рынке СПГ, ее доля все же снизилась до 16%, несмотря на рекордный импорт. Европа пытается покупать больше американского СПГ, на долю которого пришлось 42%. Катар был третьим по величине поставщиком СПГ в Европу, на долю которого приходилось 13,7%.

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Европейское единство может пошатнуться

Она уже проходит испытание расколом. Следовательно, такие страны как Испания и Греция выступают за ограничение цен на газ, а Германия, Дания и Нидерланды остаются скептически настроенными по отношению к такому шагу. Венгрия вообще подписала новое соглашение с "Газпромом" в августе.

Если единство Европы разрушится, тогда мы можем столкнуться с риском того, что больше стран, а не только Венгрия, будут очень охотно принимать российский газ, и это будет большой проблемой.

– сказал старший научный сотрудник Bruegel Георг Захманн.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза согласовали пять предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса. Однако им не удалось договориться о введении порога цен на газ.