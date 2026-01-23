Весь світ не може мовчки спостерігати: гендиректор ДТЕК закликав світ до підтримки України

Росія не має значних успіхів на фронті, через що Москві довелося посилити атаки на енергетичну структуру України. Світ має сприяти закінченню енергетичного терору від росіян.

Що кажуть у ДТЕК щодо ситуації в енергетиці?

Таку заяву зробив Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в інтервʼю американському телеканалу CNBC.

За приклад міст, які потерпають від дій ворога, Тімченко навів Київ, Одесу та Дніпро. Саме у цих населених пунктах люди можуть залишатися без електроенергії по 20 годин на добу, а опалення в деяких домівках може бути відсутнім тижнями. І це попри те, що температура на вулиці впала до -15 -20 градусів.

Весь світ не може просто мовчки спостерігати за тим, що відбувається в Україні взимку, коли люди замерзають у своїх оселях, і ніяк не реагувати на це,

– наголосив Максим Тімченко.

Він додав, що важко повірити, що весь світ не може обʼєднатися проти однієї людини, однієї країни, щоб зупинити цей терор всередині Європи.

Зауважте! Глава компанії ДТЕК підкреслив, що забезпечення надійного захисту критичної інфраструктури відіграватиме вирішальну роль для забезпечення безпеки для енергетики.

Водночас раніше Максим Тімченко казав, що зараз йде боротьба за кожен мегават потужності. Такий коментар він надавав виданню FT.

Ми стикаємося з безпрецедентною загрозою та боремося за кожен мегават,

– зазначив Тімченко.

Він пояснював, що для української енергосистеми чинна ситуація є справжнім викликом на тлі морозів та регулярних російських обстрілів. ДТЕК вивела в роботу сотні бригад, аби відновити світло.

Зверніть увагу! Ба більше, на кону не лише тепло й електрика, а й критично важливі послуги – зокрема водопостачання та водовідведення.

Що ще слід знати про ситуацію в енергетиці?