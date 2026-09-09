Допомога від Німеччини: три регіони отримали енергетичну підтримку

Німеччина надала Україні енергетичну підтримку. Допомогу отримали цілих три регіони. Енергетичне обладнання було спрямоване Черкащині, Чернігівщині та Києву.

Яку допомогу надала Україні Німеччина

Влада країни щиро подякувала Берліну за підтримку української енергетичної інфраструктури, про що повідомили в Міністерстві енергетики.

Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Черкащини, Чернігівщини та міста Києва за підтримки Німеччини передали енергетичне обладнання,

– йдеться у повідомленні.

Допомога містить у собі:

два силові трансформатори для Чернігівщини;

електродвигун для Черкащини;

дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу в Києві.

Підтримка була надана RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційною платформою (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, що союзники наразі регулярно підтримують енергетику України, яку постійно обстрілює Росія. Зокрема, ворог кількома хвилями ударів атакував з ТЕС ДТЕК. Станція суттєво пошкоджена.

Також нещодавно підтримку отримала Київська область. Допомогу надав Азербайджан.