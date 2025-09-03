США готували Україну до енергетичної війни з Росією. Так Україна змогли підключитися до мереж ЄС за кілька година до перших ударів 24 лютого 2022 року

Як США готували енергетику України до війни?

США допомогли Україні подолати енергозалежність від Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Це вдалося зробити за рахунок підключення енергомережі України до європейської та збільшення поставок енергетичних ресурсів перед кожною зимою.

Ці зусилля очолив посланець президента Байдена з питань енергетики Амос Гохштейн задовго до початку великої війни, що вимагало координації з кількома європейськими союзниками, деякі з яких були скептично налаштовані та не вірили, що Росія дійсно вторгнеться,

– пишуть у виданні.

У виданні повідомляють, що відключення України від російської мережі та підключення до мережі ЄС було завершено за кілька годин до того, як 24 лютого 2022 року Росія запустила перші ракетні залпи по українських містах.

Що відомо про відключення України від російських мереж? Енергосистема України від'єдналася від систем Росії та Білорусі вночі 24 лютого, за кілька годин до нападу Росії на Україну. У спільній енергосистемі з Росією та Білоруссю Україна працювала ще з радянських часів, отримуючи звідти електроенергію, якої бракувало під час "пікового" навантаження.



Після 24 лютого 2022 року Україна працювала в ізольованому режимі, а згодом – в синхронному режимі з європейською системою ENTSO-E.

З наближенням зими того ж року Білий дім очолив скоординовані зусилля уряду США щодо підвищення енергетичної стійкості України. Це включало:

розгортання мобільних генераторів та резервного живлення для критично важливої ​​інфраструктури, такої як водопровідні та теплові вузли;

надання термокомплектів та локальних обігрівачів для вразливих районів;

забезпечення сталого потоку енергетичних ресурсів до України з європейської мережі, а також від багатих на енергію партнерів по всьому Близькому Сходу.

В результаті цієї дипломатії на початку 2023 року міністр закордонних справ Саудівської Аравії відвідав Київ, щоб офіційно оформити надання 300 мільйонів доларів для підтримки виробництва електроенергії в Україні, а також 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Які прогнози щодо проходження зими 2025-2026 в Україні?

Аналітик Бретт Макгерк, який обіймав керівні посади в галузі національної безпеки за часів президентів Джорджа Буша-молодшого, Барака Обами, Дональда Трампа та Джо Байдена, розповів, якою може бути цьогорічна зима в Україні. За його словами, цей рік може бути важким принаймні з трьох причин.

По-перше, поточні погодні моделі прогнозують м’який початок зими, але потім історично холодні січень і лютий. По-друге, як Росія показала протягом цього року, вона значно збільшила постачання безпілотників за підтримки Ірану, а також свій більш обмежений, але все ще великий арсенал ракет.

По-третє, за словами Макгерка, немає жодних негайних ознак того, що Вашингтон активізує зусилля, як це було раніше.

