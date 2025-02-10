Як відбулося від'єднання однієї із країн Балтії від енергомережі Росії

На просторах соцмереж з'явилося відео моменту від'єднання Естонії від енергосистеми Росії, повідомляє 24 Канал. Варто додати, що таке відключення відбулося успішно.

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Як Естонія від'єднувалася від енергомережі Росії: дивіться відео

Ще раніше глава естонського МЗС Маргус Цахна повідомив, що країни Балтії об'єднують енергетичну систему з континентальною Європою, якій належать.

Водночас голова литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, Рокас Масюліс, розповів, що процес відбувся із погодженням з російською стороною.

До речі, першою країною, яка відключилася від російської мережі, була Латвія. Це відбулося 8 лютого о 6 ранку за київським часом. І як повідомив латвійський незалежний державний оператор системи передачі електроенергії, Augstsprieguma tīkls, відключення пройшло успішно, з посиланням на LSM+.

Нагадуємо! Вже декілька років країни Балтії не купляли електроенергію в Росії, однак були з'єднані мережею з нею та Білоруссю.