Как произошло отсоединение одной из стран Балтии от энергосети России

На просторах соцсетей появилось видео момента отсоединения Эстонии от энергосистемы России, сообщает 24 Канал. Стоит добавить, что такое отключение произошло успешно.

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Как Эстония отсоединялась от энергосети России: смотрите видео

Еще раньше глава эстонского МИД Маргус Цахна сообщил, что страны Балтии объединяют энергетическую систему с континентальной Европой, которой принадлежат.

В то же время глава литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, Рокас Масюлис, рассказал, что процесс состоялся с согласованием с российской стороной.

Кстати, первой страной, которая отключилась от российской сети, была Латвия. Это произошло 8 февраля в 6 утра по киевскому времени. И как сообщил латвийский независимый государственный оператор системы передачи электроэнергии, Augstsprieguma tīkls, отключение прошло успешно, со ссылкой на LSM+.

Напоминаем! Уже несколько лет страны Балтии не покупали электроэнергию в России, однако были соединены сетью с ней и Беларусью.