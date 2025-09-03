США готовили Украину к энергетической войне с Россией. Так Украина смогли подключиться к сетям ЕС за несколько часов до первых ударов 24 февраля 2022 года

Как США готовили энергетику Украины к войне?

США помогли Украине преодолеть энергозависимость от России, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Это удалось сделать за счет подключения энергосети Украины к европейской и увеличения поставок энергетических ресурсов перед каждой зимой.

Эти усилия возглавил посланник президента Байдена по вопросам энергетики Амос Гохштейн задолго до начала большой войны, что требовало координации с несколькими европейскими союзниками, некоторые из которых были скептически настроены и не верили, что Россия действительно вторгнется,

– пишут в издании.

В издании сообщают, что отключение Украины от российской сети и подключение к сети ЕС было завершено за несколько часов до того, как 24 февраля 2022 года Россия запустила первые ракетные залпы по украинским городам.

Что известно об отключении Украины от российских сетей? Энергосистема Украины отсоединилась от систем России и Беларуси ночью 24 февраля, за несколько часов до нападения России на Украину. В общей энергосистеме с Россией и Беларусью Украина работала еще с советских времен, получая оттуда электроэнергию, которой не хватало во время "пиковой" нагрузки.



После 24 февраля 2022 года Украина работала в изолированном режиме, а затем – в синхронном режиме с европейской системой ENTSO-E.

С приближением зимы того же года Белый дом возглавил скоординированные усилия правительства США по повышению энергетической устойчивости Украины. Это включало:

развертывание мобильных генераторов и резервного питания для критически важной инфраструктуры, такой как водопроводные и тепловые узлы;

предоставление термокомплектов и локальных обогревателей для уязвимых районов;

обеспечение устойчивого потока энергетических ресурсов в Украину из европейской сети, а также от богатых энергией партнеров по всему Ближнему Востоку.

В результате этой дипломатии в начале 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии посетил Киев, чтобы официально оформить предоставление 300 миллионов долларов для поддержки производства электроэнергии в Украине, а также 100 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Какие прогнозы относительно прохождения зимы 2025-2026 в Украине?

Аналитик Бретт Макгерк, занимавший руководящие должности в области национальной безопасности во времена президентов Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, рассказал, какой может быть нынешняя зима в Украине. По его словам, этот год может быть тяжелым по крайней мере по трем причинам.

Во-первых, текущие погодные модели прогнозируют мягкое начало зимы, но потом исторически холодные январь и февраль. Во-вторых, как Россия показала в течение этого года, она значительно увеличила поставки беспилотников при поддержке Ирана, а также свой более ограниченный, но все еще большой арсенал ракет.

В-третьих, по словам Макгерка, нет никаких немедленных признаков того, что Вашингтон активизирует усилия, как это было раньше.

