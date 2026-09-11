Знеструмлення у багатьох регіонах: чи запровадять графіки відключень 11 вересня

Росіяни продовжують атакувати українську енергетику. Внаслідок обстрілів відбулися знеструмлення. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Де відбулися знеструмлення світла

Станом на зараз знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській, Чернігівській та Сумській областях, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується,

– наголосили у дописі.

Зокрема, про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Також населенню варто перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, що росіяни не припиняють атак на українську енергетику. Зокрема, 8 вересня стало відомо, що Росія здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК.ʼ

З лютого 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані понад 200 разів.

Зокрема, погіршується ситуація у Херсоні. Очікується, що цьогорічний опалювальний сезон пройде значно гірше, ніж раніше.