Стан реанімації: що з енергосистемою України перед зимою

Українська енергосистема досі "переживає" не легкі часи. Відтак її стабільність досі під загрозою. Крім того, проблемою цієї зими є не лише погода, а й безпекова ситуація в країні, зокрема, військовий фактор.

У якому стані українська енергосистема

Для 24 Каналу енергетичний експерт Володимир Омельченко розповів, що хоч енергосистема в Україні перебуває у "стані реанімації", а її стан досі стабільно поганий, втім вона ще досі має певний запас міцності.

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Омельченко зауважив, що Україна нещодавно отримала можливість ще й отримувати імпортну електричну енергію. Однак він додає, що такими можливостями потрібно вміти скористатися.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Для цього потрібно змінити підходи у визначенні прайскейпів чи обмеженні цінової стелі. Адже без цього ми не зможемо скористатись цією опцією через комерційну недоцільність.

Чи будуть відключення світла цієї зими

За словами Омельченка, ймовірність того, що будуть введені планові відключення електроенергії для споживачів цієї зими доволі висока.

Зверніть увагу! За словами Омельченка, не морози будуть визначати стабільність енергетичної системи цьогоріч.

Морози, температурний режим – це вже другорядне питання,

– каже пан Володимир.

Набагато небезпечнішим є на сьогодні військовий фактор, який і буде визначати формат проходження опалювального сезону у 2024 – 2025 роках.