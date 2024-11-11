Хто може платити за опалення менше

Українці, які мають двозонний лічильник, можуть платити за опалення менше. Це пов'язано з діленням тарифу на дві зони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Тобто, електроенергія для власників двозонного лічильника розраховується так:

денний тариф діє з 7:00 до 23:00 і складає 4,32 гривні за кіловат-годину ;

тариф діє з 7:00 до 23:00 і складає ; нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Для власників стандартного лічильника діє єдиний тариф 4,32 гривні за кіловат-годину.

Для кого діє зменшений тариф на електроенергію

Власники електроопалювальних установок під час опалювального сезону можуть платити за комуналку менше – 2,64 гривні за кіловат-годину. Знижка діє, якщо загальне споживання не перевищує 2 тисячі кіловат-годин на місяць

Нагадаємо! Вважається, що опалювальний сезон в Україні діє з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.