Кто может платить за отопление меньше

Украинцы, которые имеют двухзонный счетчик? могут платить за отопление меньше. Это связано с делением тарифа на две зоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

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То есть, электроэнергия для владельцев двухзонного счетчика рассчитывается так:

дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и составляет 4,32 гривны за киловатт-час ;

тариф действует с 7:00 до 23:00 и составляет ; ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Для владельцев стандартного счетчика действует единый тариф 4,32 гривны за киловатт-час.

Для кого действует уменьшенный тариф на электроэнергию

Владельцы электроотопительных установок во время отопительного сезона могут платить за коммуналку меньше – 2,64 гривны за киловатт-час. Скидка действует, если общее потребление не превышает 2 тысячи киловатт-часов в месяц

Напомним! Считается, что отопительный сезон в Украине действует с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.