Росія знову атакує енергетику України: у якому регіоні найскладніша ситуація зі світлом

Вночі та зранку окупанти вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атак у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях запровадили нові знеструмлення.

Що сталося в енергосистемі України

Найбільший удар припав на столичний регіон, де через масштабні руйнування фахівці змушені застосовувати жорсткі мережеві обмеження, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження,

– нагадали у Міненерго.

Для побутових споживачів у більшості областей вже діють графіки погодинних відключень.

Водночас промислові підприємства отримали ліміти потужності.

Також слід додати, що в усіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, вже проводять ремонтні роботи.

Однак ситуація залишається вкрай динамічною і може змінюватися щогодини. Українцям радять моніторити офіційні сайти та соцмережі регіональних операторів систем розподілу, адже саме там публікується найактуальніша інформація.

Просимо з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання. Аварійні та погодинні відключення необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми та запобігання складнішим наслідкам,

– наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що лише від початку цього тижня, з 2 листопада, російські війська завдали 78 цілеспрямованих ударів по енергетичних об'єктах України.

У середу, 4 листопада, українські АЕС навіть знизили потужність генерації. Причиною стали системні російські атаки.