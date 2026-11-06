Росія знову атакує енергетику України: у якому регіоні найскладніша ситуація зі світлом
Вночі та зранку окупанти вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. Внаслідок атак у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях запровадили нові знеструмлення.
Що сталося в енергосистемі України
Найбільший удар припав на столичний регіон, де через масштабні руйнування фахівці змушені застосовувати жорсткі мережеві обмеження, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.
Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики продовжують вимушено застосовувати мережеві обмеження,
– нагадали у Міненерго.
- Для побутових споживачів у більшості областей вже діють графіки погодинних відключень.
- Водночас промислові підприємства отримали ліміти потужності.
Також слід додати, що в усіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, вже проводять ремонтні роботи.
Однак ситуація залишається вкрай динамічною і може змінюватися щогодини. Українцям радять моніторити офіційні сайти та соцмережі регіональних операторів систем розподілу, адже саме там публікується найактуальніша інформація.
Просимо з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання. Аварійні та погодинні відключення необхідні для збереження стабільної роботи енергосистеми та запобігання складнішим наслідкам,
– наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що лише від початку цього тижня, з 2 листопада, російські війська завдали 78 цілеспрямованих ударів по енергетичних об'єктах України.
У середу, 4 листопада, українські АЕС навіть знизили потужність генерації. Причиною стали системні російські атаки.