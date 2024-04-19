Понад 180 мільйонів доларів на енергетику: Велика Британія виділила гроші Україні
Джерело:Уряд Британії
Велика Британія виділила 186,8 мільйона доларів для зміцнення енергетики України. Країна продовжує працювати G7, щоб допомогти Україні після атак Росії.
Велика Британія виділила кошти
Дійсно Лондон зараз активно співпрацює з країнами G7 у сфері відновлення та захисту української енергосистеми.
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Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 мільйонів франків на зміцнення енергетичного сектора України,
– сказав постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд.
На його погляд, Росія навмисно завдає систематичних ударів по енергетиці України. Це змусило нас використовувати резервні джерела живлення. Гуманітарна ситуація у прифронтових територіях теж погіршилася через перебої з водо- та електропостачанням.
Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що нині Україна переживає наймасштабнішу атаку з боку Росії.Нагадаємо! Під ударом опинилися до 80% теплової генерації, половина гідрогенерації та велика кількість підстанцій.
Також нещодавно єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон підтримала думку про необхідність рішення ENTSO-E для збільшення пропускних можливостей міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з країн Європи.