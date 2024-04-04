Захист від російських атак: як має змінитися енергосистема

Росіяни продовжують активні атаки енергосистеми України. Щоб не допустити повних блекаутів, необхідно вживати радикальних заходів.

Як убезпечити енергосистему

Станом на тепер, Укренерго розглядає єдину можливість убезпечити українську енергосистему. За планом, необхідно розосередити виробництва електроенергії по всій території України.

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Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Зосередження генерації на декількох майданчиках – це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей.

Йдеться про побудову сотні маленьких електростанцій. Саме завдяки цьому, навіть при масованих атаках, пошкодження не стануть вагомими для усієї енергосистеми.

Як розвиватимуть енергосистему

Представники Укренерго наголошують, що першочергово енергосистема потребує нової теплової генерації. Однак, вона має бути не вугільна, а та, яка працюватиме на відходах, зокрема деревообробних

На сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування,

– зазначає Кудрицький.

Важливим питанням також залишаються газові пікери. Необхідно збільшити і кількість систем накопичення електроенергії.