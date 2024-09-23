Зима скоро: чи захищена енергосистема України

Після російських обстрілів енергосистема України зазнала значних ушкоджень. Тому актуальним стало питання щодо захищеності вцілілих об'єктів наступної зими.

Чи захищена наша енергосистема

Володимир Омельченко розповів для 24 Каналу що, "Укренерго" зробило дуже багато для захисту енергетичної інфраструктури України.

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Мовиться саме про 70 – 80% енергетичних об'єктів, проте конкретно про електростанції інформації немає.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Зараз потрібно особливу увагу приділити підстанціям, які працюють на видачу потужності з атомних електростанцій. Наразі відомо, що є домовленість щодо перебування представників МАГАТЕ на них.

Близько 100 мегаватів електроенергії було вироблено в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського щодо будівництва 1 гігавата електроенергії, оголошеної ще влітку.

З цієї кількості державні компанії забезпечили 60 мегаватів, тоді як приватні компанії додали 40 мегаватів. Експерти прогнозують, що до кінця цього року загальна потужність може сягнути 300 мегават.