Чи захищена наша енергосистема

Володимир Омельченко розповів для 24 Каналу що, "Укренерго" зробило дуже багато для захисту енергетичної інфраструктури України.

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Мовиться саме про 70 – 80% енергетичних об'єктів, проте конкретно про електростанції інформації немає.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Зараз потрібно особливу увагу приділити підстанціям, які працюють на видачу потужності з атомних електростанцій. Наразі відомо, що є домовленість щодо перебування представників МАГАТЕ на них.

Близько 100 мегаватів електроенергії було вироблено в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського щодо будівництва 1 гігавата електроенергії, оголошеної ще влітку.

З цієї кількості державні компанії забезпечили 60 мегаватів, тоді як приватні компанії додали 40 мегаватів. Експерти прогнозують, що до кінця цього року загальна потужність може сягнути 300 мегават.