"Серйозні зауваження": Кулеба розкритикував Київ за підготовку до зими

В Україні триває реалізація планів стійкості, деякі регіони визначають пріоритетні об'єкти на додаткове фінансування від держави. Натомість у Києві ситуація складніша, там досі не затвердили комплексний план з чіткими графіками чи показниками.

Що відомо про підготовку Києва до зими?

Про те, чи є точні графіки виконання плану стійкості у столиці, йдеться в повідомленні Олексія Кулеби.

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Віцепрем'єр-міністр розповів, що відбулося засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів. За словами посадовця, протягом останніх трьох місяців робота з підготовки до зими триває безперервно.

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Також Кулеба акцентував, що нині разом з військовими адміністраціями визначають пріоритетні напрямки на використання коштів.

Однак окремо віцепрем'єр-міністр описав ситуацію в Києві. Він пояснив, що столиця має серйозні зауваження. В місті досі немає затвердженого комплексного плану стійкості.

Робота має бути переведена в чіткий документальний формат – з реальними графіками виконання, визначеними відповідальними особами, підписаними рішеннями та постійним контролем результатів,

– акцентував Кулеба.

Зокрема він додав, що під час засідання представили зведений індекс стійкості регіонів. Це показник, який об'єктивно оцінює стан виконання плану в кожній з областей.

Що потрібно знати про план стійкості столиці?

Нагадаємо, що Київрада затвердила проєкт плану стійкості ще 10 березня. Раніше також повідомлялося, що загальний бюджет стійкості столиці становить 61,6 мільярда гривень. Однак з цієї суми влада Києва готова виділити лише 10,6 мільярда.

Зокрема у міській владі зазначали, що очікують на фінансову підтримку від держави. Адже самостійно виконати план з чималим бюджетом і обмеженим часом – складно.

5 червня стало відомо, що Київ отримає додаткове фінансування від уряду. Так, Юлія Свириденко зазначала, що держава надає столиці 2 мільярди гривень на енергостійкість.