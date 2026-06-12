Що вирішив уряд?

Про те, як розв'язуватимуть проблему з платіжками киян за опалення, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Щоб Росія палала ще сильніше": Україна просить у союзників 20 мільярдів на зброю

Так, під час години запитань до уряду прем'єр-міністерка пояснила, що уряд перевірить, чому кияни масово отримують платіжки за тепло. Свириденко наголосила, що рахунок має бути нульовим, якщо послуга не надається.

Там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями,

– додала міністерка.

Також вона зазначила, що після години запитань передасть доручення розібратися в ситуації віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі. Для перевірки потрібні будуть конкретні адреси.

Також прем'єр-міністерка наголосила, що нині є відповідні урядові рішення. Тобто коли послуга не надається – платіжок за розрахунок бути не має.

На що скаржаться кияни?

Нагадаємо, що кияни обговорюють в соцмережах питання літніх платіжок за тепло. Люди скаржаться, що в січні послуги теплопостачання не надавались належним чином, хоча платіжки приходили. І попри те, що громадяни сплачували за комунальну послугу нині, у червні, приходять нібито перерахунки.

У платіжках виставлені недораховані суми за опалення в січні. У деяких квитанціях нарахування сягають 1,5 тисячі гривень. Є також користувачі, які писали в коментарях про регулярні "незрозумілі" нарахування. Там загальна переплата, на думку киян, може бути на рівні понад 5 тисяч гривень.

Водночас у Київтеплоенерго зазначили, що в січні киянам нарахували на 40% менше плати за тепло. Таке твердження теж викликало хвилю критики. Хтось із користувачів зазначав, що платив понад 60%, тож норму про 40% "знижки" не дотримано. Деякі кияни писали, що сплачували немаленькі суми навіть за ті періоди, коли опалення не було. Тобто про якісь пом'якшення щодо тарифів не йдеться.