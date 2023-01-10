Естонія почала працювати над конфіскацією російських активів

Естонія першою з країн ЄС почала працювати над конфіскацією російських активів. Представник МЗС Міхкель Тамм розповів, що подати відповідний документ уряд планує у січні.

Конфіскація російських активів

9 січня Міхкель Тамм заявив, що правова база з’явиться до кінця січня після того, як наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план арешту активів.

Читайте також Дрони й форма: Естонія затвердила новий пакет військової допомоги ЗСУ

Уряд Естонії планує представити план після того, як Єврокомісія ухвалить рішення щодо використання 300 мільярдів євро заморожених активів центробанку Росії та майна підсанкційних росіян.

Заморожені російські активи

Загалом Єврокомісія заблокувала 300 мільярдів резервів російського центробанку, котрі планує спрямувати на відновлення України.

Також ще 68 мільярдів євро російських активів. Найбільша частина з них знаходиться у Бельгії – 50 мільярдів євро.

У грудні 2022 року президент Світового банку зазначав, що відбудова України коштуватиме близько 350 мільярдів доларів. До слова там вважають, що відбудова України повинна відбуватись не лише за державні кошти, а й за приватні.

Естонія заморозила російські активи майже на 20 мільйонів євро. Ці кошти уряд країни пропонує передати Україні, яка постраждала від російського вторгнення.