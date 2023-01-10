Конфіскація російських активів

9 січня Міхкель Тамм заявив, що правова база з’явиться до кінця січня після того, як наприкінці грудня уряд у Таллінні доручив міністерствам розробити план арешту активів.

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Уряд Естонії планує представити план після того, як Єврокомісія ухвалить рішення щодо використання 300 мільярдів євро заморожених активів центробанку Росії та майна підсанкційних росіян.

Нагадаємо! Естонія заморозила російські активи майже на 20 мільйонів євро. Ці кошти уряд країни пропонує передати Україні, яка постраждала від російського вторгнення.

Заморожені російські активи