Естонія посилює захист енергоінфраструктури: країна від'єднується від російської енергомережі

Естонський уряд вирішив посилити охорону енергетичної інфраструктури під час від'єднання від російської енергомережі та переходу на європейську систему. Для цього уряд вирішив залучити воєнізоване добровольче формування Кайтселійт разом зі співробітниками поліції та прикордонної служби.

Естонія посилює охорону енергооб'єктів

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що в період десинхронізації енергосистема Естонії буде найбільш вразливою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Для забезпечення безпеки планується залучити менше ніж 100 військових Кайтселійту. Міністр каже, що уряд заздалегідь підготувався до цього процесу, але важливо врахувати всі можливі ризики, щоб запобігти інцидентам.

Лаурі Ляенеметс повідомив, що уряд та президент мають схвалити рішення щодо залучення Кайтселійту для захисту ключових енергетичних об’єктів під час відключення від російської енергомережі. Минулого тижня було затверджено перелік об’єктів, які тимчасово отримали статус державної оборони для посилення безпеки.

Зауважте! Фізична охорона триватиме понад два-три дні та завершиться після підключення до європейської енергомережі. Надалі статус деяких об’єктів може бути переглянутий, але це не означає обов’язкової постійної охорони.

Перехід до європейської системи

Наразі енергосистеми Литви, Латвії та Естонії працюють у синхронному режимі з російською та білоруською мережею IPS/UPS. Планується, що 8 лютого 2025 року країни Балтії відключать свої системи від БРЕЛЛ, а 9 лютого приєднаються до європейської мережі.

Цікаво! Проєкт синхронізації вартістю 1,6 мільярда євро фінансується здебільшого коштами ЄС. У листопаді оператори енергосистем Балтії – Litgrid (Литва), Augstsprieguma tikls (Латвія) та Elering (Естонія) – уклали угоду щодо спільного управління регіональною енергосистемою.