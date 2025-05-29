Зловмисники надсилають листи від імені податкової: як це може нашкодити українцям

В Україні фіксують нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів. Вони надсилаються нібито від імені Державної податкової служби.

Зловмисники надсилають листи від імені податкової

За останній тиждень це вже друга хвиля подібних розсилок, повідомляє 24 Канал з посиланням на голови Податкової служби Руслана Кравченка.

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Вже отримали сигнали про це від платників низки регіонів. Наголошуємо!!! ДПС не має стосунку до такої розсилки!,

– написав очільник Податкової служби.

Згідно зі слів Кравченка, вкладення листів містить шкідливе програмне забезпечення. Воно активується одразу після відкриття PDF-файлу. Після переходу запускається програмне забезпечення, яке своєю чергою надає віддалений доступ до вашого комп’ютера зловмисникам.

Всі офіційні адреси електронної пошти ДПС обов’язково мають містити доменне ім’я "tax.gov.ua" після символу "@",

– нагадав Руслан Кравченко.

Важливо! Слід не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях, а якщо ж є сумніви щодо походження листа – звернутися до податкової.